Москва, , 07:13 — REGNUM Коллективный Запад рассматривает Россию как взбунтовавшуюся колонию, которая ранее проиграла в холодной войне, и отпустить из-под своего влияния которую они не могут, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

По его словам, постепенное увеличение ненависти к России со стороны Запада выльется рано или поздно в нацизм, потому что нацизм является жестким милитаристическим инструментом уничтожения России.

«Этого пса кормят человеческим мясом и натравливают на Россию… Они нас причислили к оси зла. Они создали ось зла, причислили нас без малейших оснований. Для чего это делалось? Для войны! Как они собирались воевать? Чужими руками. Они накачивали эту Украину лихорадочно. Что они теперь получили? Этот очаг, им теперь в нем надо побеждать. Они же верят искренне, что разгромили нас в холодной войне, что мы оккупированная территория подмандатная. Что, восстание оккупированной территории происходит? Что делает англосакс? Он сжимает зубы и начинает уничтожать мятеж. Они же понимают это как глобальный мятеж, праздник непослушания. Если они его проигрывают, они проигрывают глобальное господство», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что Запад не может проиграть глобальное господство, поэтому Россия и весь мир входит в фазу войны как способа существования, а потребительско-глобалистический мир закончился и началась новая эпоха. И к этому надо России готовиться, осознавая, что старая жизнь ушла и приветствовать новую жизнь.