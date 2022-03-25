Москва, 25 марта 2022, 07:13 — REGNUM Коллективный Запад рассматривает Россию как взбунтовавшуюся колонию, которая ранее проиграла в холодной войне, и отпустить из-под своего влияния которую они не могут, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
По его словам, постепенное увеличение ненависти к России со стороны Запада выльется рано или поздно в нацизм, потому что нацизм является жестким милитаристическим инструментом уничтожения России.
Он также добавил, что Запад не может проиграть глобальное господство, поэтому Россия и весь мир входит в фазу войны как способа существования, а потребительско-глобалистический мир закончился и началась новая эпоха. И к этому надо России готовиться, осознавая, что старая жизнь ушла и приветствовать новую жизнь.