Владивосток, , 07:15 — REGNUM Приморцы продолжают попадаться на уловки кибераферистов — за неделю в полицию обратились 54 жителя края, пострадавших в результате мошенничеств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

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Доверчивые жители лишились 8,4 млн рублей.

«Мошенники находят различные способы обмана, при этом используют мобильные средства связи, различные интернет-ресурсы, такие как социальные сети и сайты бесплатных объявлений», — пояснили в полиции и рекомендовали не указывать на сайтах и не называть по телефону информацию, касающуюся банковской карты, персональных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году жители Нижнего Новгорода перевели мошенникам около 130 млн рублей.