Оренбург, 25 марта, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Оренбурге мужчина привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Uriston.com Штраф

Горожанин 1962 года рождения распространял листовки с негативным содержанием. Именно они стали основанием для возбуждения административного производства.

Оренбуржец признан виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Суд оштрафовал мужчину на 30 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию в защиту населения Донбасса.