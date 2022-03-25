Петропавловск-Камчатский, 25 марта, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Девять предприятий Камчатки вошли в список системообразующих и могут рассчитывать на льготное финансирование — кредитование по льготной ставке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Большинство системообразующих предприятий Камчатки из рыбопромышленного комплекса.

«Благодаря слаженной работе с министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики нам удалось включить девять наших предприятий в состав системообразующих. Основу как раз составляют рыбодобывающие предприятия», — сказал губернатор края Владимир Солодов.

Рыбопромышленники обещают поставлять значительную часть своей продукции на внутренний рынок. Как отметил глава региона, Камчатка может полностью закрыть потребность в красной рыбе, икре, крабе, минтае и других сортах белорыбицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в антисанкционном комплексе мер, который направлен на поддержку экономики, Дальний Восток выделен отдельно, об этом находясь в рабочей поездке во Владивостоке 22 марта заявил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.