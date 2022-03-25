Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Геймдизайнер Сэм Барлоу показал «расширенный «трейлер игры Immortality, которая будет выполнена в жанре мистического хоррора. Ролик был показан 25 марта в рамках трансляции Future Games Show.

Игра

Игра будет выполнена в жанре FMV (такие игры построены на основе интерактивного видео), она предложит геймерам расследовать дело актрисы Мариссы Марсель. По сюжету, девушка пропала после того, как снялась в трёх фильмах, которые так и не вышли на экран.

Ранее Сэм Барлоу объявил, что релиз Immortality состоится летом 2022 года на ПК и консолях Xbox. Геймеры знают этого разработчика по проектам игры Her Story и Telling Lies.

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