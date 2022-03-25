Томск, , 07:06 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге в Томской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Водитель автомобиля Volkswagen Caravelle 1992 года рождения, двигаясь со стороны города Колпашево в сторону Томска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai ix55, двигавшемся во встречном направлении», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали семь человек. Их пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Самарской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм.