Приштина, , 07:30 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 24 марта опубликовало серию материалов, посвященных «дружбе» первой женщины госсекретаря США Мадлен Олбрайт и албанцев, скончавшейся 23 марта.

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Среди них материал о визите Олбрайт в Косово в 1999 году, через несколько месяцев после окончания косовской войны. Сообщается, что албанцы звали Олбрайт «мамой» и встречали ее очень тепло, при этом сербы из Грачаницы демонстрировали враждебное отношение.

Перед толпой албанцев Олбрайт заявила, что Косово будет их домом, пока они будут хотеть этого. Толпа заскандировала «U-S-A», а Олбрайт прибавила, что Слободан Милошевич должен ответить за преступления против человечности, совершенные в Косово и высказалась в поддержку Международного трибунала по Югославии в Гааге.

При посещении Олбрайт православного монастыря 150 сербских мужчин собрались снаружи и стали скандировать «Сербия» и «Слобо», провожая так ее автомобиль. Известно также, что Олбрайт попросили расписаться на фотографии погибших при бомбардировках Белграда мирных жителей, после чего она вызвала полицию.

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