Пекин, , 07:01 — REGNUM Пекинский финансовый суд принял 6275 дел с момента своего открытия 18 марта 2021 года на общую сумму тяжб в 219,3 млрд юаней (около $34,5 млрд), сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

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Среди дел 4476 являются гражданскими, а 411 — административными, сообщили соответствующие должностные лица на пресс-конференции, посвященной первой годовщине создания суда.

Среди гражданских и коммерческих дел было много новых видов финансовых споров, таких как мошенничество с независимыми гарантиями и урегулирование сделок с зарубежными клиентами по ценным бумагам. По словам заместителя главы суда Ли Яньхуна, на долю сложных дел приходится относительно большая доля.

Суд продвигал безбумажное рассмотрение дел, при этом уровень онлайн-подачи заявлений достиг 85,7%. На протяжении всего судебных процессов сторонам больше не нужно представлять какие-либо бумажные материалы.

Пекинский финансовый суд был создан в целях оформления благоприятных финансовых условий для реализации национальной финансовой стратегии и содействия здоровому экономическому развитию.