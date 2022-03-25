Кингстон, , 06:57 — REGNUM Экс-сенатора Гаити Джон-Жоэля Жозефа, ключевого подозреваемого в организации убийства лидера Гаити Жовенеля Моиза, могут экстрадировать в США власти Ямайки. Об этом 24 марта сообщило агентство Associated Press.

Жовенель Моиз Voanews.com

Как сообщил адвокат экс-сенатора Гаити, его подзащитный не будет оспаривать решение. На территории Ямайки был задержан и второй подозреваемый в убийстве президента Гаити, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос.

Получив запрос от властей Гаити о выдаче Паласиоса, власти Ямайки приняли решение о депортации подозреваемого в Колумбию. Однако во время пересадки на авиарейс в аэропорту Панамы Паласиос был задержан и отправлен в США.

Напомним, покушение на президента Гаити Моиза произошло 7 июля 2021 года. Злоумышленники ворвались в резиденцию гаитянского лидера и напали на него и его супругу. Моиз получил смертельные ранения, его супруга в тяжелом состоянии была госпитализирована. Смерть президента Моиза усугубила политический кризис в стране.

Всего по делу об убийстве главы Гаити было задержано 40 человек, из них 26 человек являются гражданами Колумбии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри отказался уходить в отставку по требованию оппозиции и членов сената.

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