Кемерово, , 06:57 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзора приступило к расследованию несчастного случая в кузбасской шахте «Осинниковская». Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего сформирована комиссия, сообщили в ведомстве.

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«Наложен временный запрет на ведение горных работ, кроме работ по обеспечению жизнедеятельности шахты. Материалы переданы в суд», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта 2022 года на шахте «Осинниковская» произошла авария — выдавливание угля из забойной части горной выработки. В шахте находилось 119 работников шахты. Один горняк погиб.

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