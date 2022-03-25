Красноярск, , 06:55 — REGNUM Первые случаи присасывания клещей в Красноярском крае ожидаются в ближайшие две-три недели. Как сообщил 25 марта в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, такой прогноз основан на многолетних наблюдениях.

Клещ Catkin

Он подчеркнул, что те, кто не успел сделать прививку против клещевого энцефалита по основной схеме, могут воспользоваться ускоренной. В этом случае вакцина вводится двукратно с интервалом от двух до четырёх недель, но не позднее, чем за 14 дней до посещения мест обитания клещей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России клещевой сезон уже начался.

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