Петропавловск-Камчатский, , 06:53 — REGNUM На Камчатке за два года на ремонт сельских домов культуры потратили около 80 млн рублей. В 2022 году планируется привести в порядок ещё 12 учреждений, об этом губернатор края Владимир Солодов рассказал в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю».

Новый Дом культуры Ryazangov.ru

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«На Камчатке в последние годы в проекте участвовали преимущественно учреждения Елизовского района, что связано с большой активностью посёлков, находящихся на его территории, в части подготовки проектов и подаче заявок. Дальше эти заявки правительство края подаёт на федеральный уровень, и они получают достаточно серьёзное софинансирование из федерального бюджета. Только за последние два года на ремонт сельских домов культуры направлено около 80 миллионов рублей», — сказал Солодов.

За два года по национальному проекту «Культура» отремонтированы семь сельских домов культуры. Ещё в трёх учреждениях работы провели по проекту «Единой России» «Культура малой Родины».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке начала работу Школа креативных индустрий. Образовательный центр является структурным подразделением филиала старейшего театрального вуза — Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).