Аскизский район, Хакасия, , 06:48 — REGNUM Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего из Аскизского района, погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в республиканском правительстве.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

37-летний гвардии старшина Владимир Боргояков служил по контракту. 12 марта он погиб при исполнении воинского долга на востоке Украины. У него остались родители, младший брат и супруга.

«Он был танкистом, командиром танка. Удостоен 11 воинских наград. Среди них орден Мужества», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов. Он заверил, что семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Владимира Боргоякова похоронят в аале Верхняя Тёя Аскизского района, где живут его родители.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Хакасия простилась с погибшим на Украине 22-летним бойцом спецназа ГРУ Александром Савельевым.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии простились с военнослужащим, геройски погибшим на Украине