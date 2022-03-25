Томск, , 06:48 — REGNUM Арбитраж Томской области 18 апреля 2022 года планирует приступить к рассмотрению обоснованности банкротного иска к ОАО «Томский ремонтно-механический завод». Заявителем в деле выступают городские власти в лице департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве основания для обращения в суд заявлен долг в 572 243,72 рубля. При этом сумма может вырасти. Только за 2021 год департамент подавал с десяток исков к заводу. Иск на 253 156,54 рубля подан и в январе 2022 года.

В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

В 2021 году ведомство уже пыталось инициировать дело о несостоятельности предприятия, но оно было прекращено в декабре.

Напомним, также банкротное заявление на днях получил мукомольный завод в Подмосковье.