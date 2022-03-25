Якутск, , 06:48 — REGNUM Центром притяжения новаторских идей и революционных технологий в Якутии видят проект «Startup Tour 2022». Старт ему дали 25 марта полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава республики Айсен Николаев, сообщил руководитель региона в своём телеграм-канале.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В 2018 году, одним из моих первых решений после вступления в должность главы республики, был указ об инновационном и цифровом развитии Якутии. Сегодня я рад отметить, что в сравнении с 2018 годом число занятых в отрасли выросло с 1200 до 3500 человек», — подчеркнул Айсен Николаев.

В Якутии в этом году Startup Tour проходит уже в четвёртый раз. Глава республики видит высокий потенциал проектов из Якутии и большие перспективы для их реализации.

«Для многих конкурсантов Стартап-тур стал настоящей путевкой в жизнь. Уверен, что темпы развития IT-сферы в Якутии и на всём Дальнем Востоке будут только ускоряться!» — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае предприятия IT-сферы на три года освобождаются от всевозможных государственных проверок, им обнуляют налог на прибыль, возместят расходы на льготную ипотеку для нуждающихся в улучшении жилищных условий работников, освободят от уплаты НДФЛ.