Вашингтон, , 06:44 — REGNUM В рамках трансляции Future Games Show Spring Showcase, которую провёл портал GamesRadar, показала трейлер будущей игры Deliver Us Mars. Ролик был опубликован на YouTube-канале издания.

Марс NASA Goddard Space Flight Center

Эта мрачная игра будет представлять собой продолжение популярной научно-фантастической «головоломки» Deliver Us The Moon. Трейлер намекает, что, по сюжету, спасательная капсула с двумя пассажирами совершает аварийную посадку на Марсе. Зрители могут видеть в ролике, что в качестве напарника главного героя будет выступать летающий робот.

Для справки: релиз Deliver Us The Moon состоялся в сентябре 2018 года на ПК, а 24 апреля 2020-го — на PlayStation 4 и Xbox One. Разработкой этой приключенческой игры занималась нидерландская компания KeokeN Interactive.

