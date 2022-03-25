Артём, Приморский край, , 06:51 — REGNUM В Артёме пресечена противоправная деятельность 28-летнего местного жителя, который на своей странице в соцсети разместил материал, направленный на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Военная техника Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Собранные сотрудниками полиции материалы были направлены для рассмотрения в Артемовский городской суд Приморского края.

Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тыс. рублей.

В местных телеграм-каналах пишут, что осужденный Семён Сесёкин, 1993 года рождения, является депутатом думы Артёма от КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ростовской области привлечён к ответственности за дискредитацию Российской армии — 51-летний мужчина публично негативно высказывался о действиях Вооруженных сил России.