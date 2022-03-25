Тегеран, 25 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Отметив, что Межпарламентский союз (МПС) всегда должен сохранять дух беспристрастности, депутат иранского парламента заявил, что Иран намерен сыграть конструктивную роль в деятельности организации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 24 марта.

Hadi Штаб-квартира Межпарламентского союза в Женеве

Парламентская делегация Ирана, участвующая в 144-й сессии Межпарламентского союза, проходившей на индонезийском острове Бали, встретилась и провела беседу с президентом союза Дуарте Вентура Пачко.

В ходе встречи Моджтаба Резаха, председатель иранской делегации на Межпарламентском саммите, высоко оценил усилия Межпарламентской Ассамблеи по изучению и решению глобальных проблем.

«Исламская Республика Иран готова играть конструктивную роль в деятельности организации», — подчеркнул он.

Президент МПС, со своей стороны, назвал Исламскую Республику Иран активным членом союза, заявив: «Межпарламентский союз имеет хорошие отношения со всеми участниками, призывая их к активному сотрудничеству».