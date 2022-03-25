Тегеран, , 17:11 — REGNUM Культурная миссия Ирана в Италии и итальянские официальные лица объединили усилия, чтобы провести выставку иранских деятелей искусства под названием «Иранский миллион цветов» в городе Верона. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 24 марта.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Советник по культуре посольства Ирана в Италии, представитель Организации исламской культуры и коммуникаций, Центр культурно-экономического сотрудничества и муниципалитет города Верона совместно сотрудничают в организации мероприятия.

Церемония открытия выставки Iran Milleeun Colore состоялась 21 марта. В церемонии приняли участие мэр Вероны, управляющий историческим центром города, генеральный консул Ирана в Милане, бывший председатель Культурного дома Ниаваран в Тегеране, а также советник Туристического и автомобильного клуба Исламской Республики Иран.

Организаторы подготовили традиционную иранскую музыку и банкет в иранском стиле в рамках культурного мероприятия.