Тирана, , 07:07 — REGNUM Парламент Албании 24 марта почтил минутой молчания память скончавшейся от рака вечером 23 марта бывшей госсекретаря США Мадлен Олбрайт.

Мадлен Олбрайт

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, инициатором стал исполнительный председатель Демократической партии Албании Энкелейд Алибеай. В парламенте Албании отметили роль Олбрайт в «освобождении» Косово и укреплении двусторонних отношений США и Албании.

Вице-спикер парламента Албании Эрмонеля Феляй заявила, что Олбрайт служила «с равным рвением народам и странам мира, стремящимся к свободе, демократии и миру».

Напомним, в Косово Олбрайт установили бюст за бомбардировки Сербии. В 1999, 2005 и 2019 году Олбрайт, «большой друг албанцев», посещала Косово.

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