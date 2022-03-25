Тегеран, , 17:11 — REGNUM Исламская Республика Иран осудила возглавляемый Саудовской Аравией конфликт в Йемене, в результате которого обедневшая страна столкнулась с вопиющим гуманитарным кризисом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран опубликовало заявление по случаю седьмой годовщины войны в Йемене.

Ниже приводится полный текст заявления:

Разрушительная война и жестокая осада йеменского народа со стороны так называемого альянса продолжаются уже восьмой год, что привело к наихудшей гуманитарной катастрофе века в стране. Прямые и косвенные последствия конфликта затронули все слои гражданского населения, включая женщин и ни в чем не повинных детей, разрушив инфраструктуру, а также медицинские учреждения, средства к существованию, экономику и образование в Йемене.

Агрессивной коалиции недостаточно разгромить страну в течение семи лет войны, в результате она прибегла к бесчеловечной и незаконной осаде в качестве рычага давления для достижения политических и военных уступок. Коалиция ведет жесточайшую экономическую войну, препятствуя импорту продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости.

Бесчеловечное преступление коалиции происходит в свете применения двойных стандартов со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что привело к продолжению нарушения всех международных норм и принципов в йеменском кризисе.

Исламская Республика Иран поддерживает любые усилия и справедливую инициативу по снятию осады, достижению прекращения огня и началу переговоров между йеменскими фракциями без иностранного вмешательства при поддержке Организации Объединенных Наций, поскольку единственным выходом из кризиса является политическое урегулирование.