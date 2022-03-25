Тегеран, 25 марта, 2022, 17:12 — ИА Регнум. завоевала две золотые медали в мужской секции и одну в женской. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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19 иранских спортсменов принимают участие в чемпионате Азии по гребле в теплых водах Таиланда, который проходит в Паттайи. На соревнованиях команда Ирана по гребле на байдарках из четырех человек, состоящая из Пурии Шарифи, Али Акамирзаи, Амина Будаки и Пеймана Кавиделя, с результатом 3:05:057 минут завоевала золотую медаль в гребле на 1000 метров.

Узбекистан, Казахстан, Индонезия, Индия, Таиланд и Киргизия заняли 2−7-е места соответственно.

В женской гребле на 1000 метров в одиночном разряде иранка Эльназ Шафиян завоевала еще одну золотую медаль. Узбекистан, Казахстан и Таиланд в соответствующей секции заняли 2−4-е места соответственно.