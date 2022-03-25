Тегеран, 25 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Руководитель иранского управления спорта и молодежи города Бандар-Торкаман заявил, что золотая медаль чемпионата Азиатско-Тихоокеанского региона по гребле, организованного Таиландом, досталась иранскому спортсмену Аделю Моджаллали. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гребля

19 иранских спортсменов принимают участие в чемпионате Азии по гребле в теплых водах Таиланда, который проходит в Паттайи.

Абдулкадир Онаг заявил, что на этих соревнованиях иранская команда по гребле на каноэ в составе Аделя Моджаллали и Шахо Насери заняла первое место в Азии, завоевав почетную золотую медаль.

Город Бандар-Торкаман с населением 80 000 человек расположен на западе провинции Голестан, на берегу залива Горган. Ввиду удачного географического положения именно в данном регионе рождаются иранские спортсмены, профессионально занимающиеся водными видами спорта.