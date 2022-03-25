Пхеньян, , 06:38 — REGNUM Тестовое испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» подтвердила Северная Корея. Об этом 25 марта сообщило агентство Yonhap.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Согласно данным, полученным японскими военными, характеристики ракеты значительно превзошли «Хвасон-15», тестовые запуски которой КНДР проводила в 2017 году. Новая баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1110 км, максимальная высота полёта составила более 6 тыс. километров.

В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о подготовке Северной Кореи к долгосрочному противостоянию с США. Кроме того, Ким Чен Ын уточнил, что ракета пролетела 1 090 километров, максимальная высота полета составила 6 248 километров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам министра обороны Японии Нобуо Киши, в случае, если бы КНДР произвела запуск ракеты по обычной траектории, она бы смогла преодолеть 15 тыс. км и достигнуть любой заданной точки на территории США. По мнению Киши, это представляет серьёзную угрозу стабильности Японии и мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая ракета КНДР может достигнуть любой точки США — минобороны Японии