Новосибирск, 25 марта, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Одна из приоритетных задач для агропромышленного комплекса Новосибирской области сейчас — развитие овощеводства открытого грунта. Об этом сообщили в министерстве сельского региона.

Pixabay.com Овощи

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«Для Новосибирской области овощеводство открытого грунта — крайне важное направление, потому что картофель и овощи «борщевого набора»: морковь, свёкла, капуста — это почти единственные виды сельхозпродукции, по которым наша область пока не достигла самообеспеченности, — прокомментировал министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. — Более половины от потребности приходится ввозить из других субъектов страны и ближнего зарубежья».

По официальным данным, в Новосибирской области уровень самообеспеченности овощами закрытого и открытого грунта составляет чуть больше 51%.