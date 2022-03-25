Тегеран, 25 марта, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Объясняя причины воздержания при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по украинскому кризису, постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Равачи заявил, что нынешний текст резолюции выходит за рамки текущей ситуации и не имеет механизмов для решения гуманитарных аспектов конфликта. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Исламская Республика Иран глубоко обеспокоена ухудшением гуманитарной ситуации на Украине и вокруг нее», — отметил иранский дипломат.

Он также заявил: «Иран подтверждает свою принципиальную позицию относительно необходимости мирного урегулирования споров в соответствии с международным правом и подчеркивает необходимость полного уважения всеми сторонами устоявшихся положений Устава Организации Объединенных Наций».

Тахт Раванчи далее подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность всех государств должны полностью соблюдаться, а безопасность и защита гражданских лиц и инфраструктуры должны быть гарантированы.