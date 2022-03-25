Тегеран, 25 марта 2022, 17:28 — REGNUM 24 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил на совместной пресс-конференции со своим ливанским коллегой: «Мы готовы к достижению хорошего, прочного и устойчивого соглашения, если США будут действовать рационально, но не ценой нарушения красных линий». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Mfa.gov.ir

«В ходе встречи с главой МИД Ливана Бу Хабибом нам удалось провести обмен мнениями по венским переговорам. Мы считаем, что вместо того, чтобы играть со временем, играть словами и тратить время впустую, американская сторона должна действовать рационально и принять соответствующий подход», — отметил Амирабдоллахиан.

Он подчеркнул, что если соглашение будет достигнуто, от этого выиграют все страны региона. «Что касается прекращения санкций, то мы все еще довольно близки к конечной черте», — заявил министр иностранных дел Ирана.

Обращаясь к сохраняющейся палестинской дилемме, Амирабдоллахиан отметил: «Рассматривая вариант сопротивления как единственно правильный путь к созданию прочного палестинского правительства, мы считаем, что проведение референдума, на котором все коренные жители Палестины, включая мусульман, евреев и христиан, будут голосовать напрямую, может определить палестинское будущее».