Тегеран, , 17:28 — REGNUM 24 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил на совместной пресс-конференции со своим ливанским коллегой: «Мы готовы к достижению хорошего, прочного и устойчивого соглашения, если США будут действовать рационально, но не ценой нарушения красных линий». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

«В ходе встречи с главой МИД Ливана Бу Хабибом нам удалось провести обмен мнениями по венским переговорам. Мы считаем, что вместо того, чтобы играть со временем, играть словами и тратить время впустую, американская сторона должна действовать рационально и принять соответствующий подход», — отметил Амирабдоллахиан.

Он подчеркнул, что если соглашение будет достигнуто, от этого выиграют все страны региона. «Что касается прекращения санкций, то мы все еще довольно близки к конечной черте», — заявил министр иностранных дел Ирана.

Обращаясь к сохраняющейся палестинской дилемме, Амирабдоллахиан отметил: «Рассматривая вариант сопротивления как единственно правильный путь к созданию прочного палестинского правительства, мы считаем, что проведение референдума, на котором все коренные жители Палестины, включая мусульман, евреев и христиан, будут голосовать напрямую, может определить палестинское будущее».