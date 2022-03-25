Златоуст, Челябинская область, 25 марта, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области спасли 91-летнюю женщину, которая несколько дней просидела взаперти. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Во время обхода общежития участковый уполномоченный полиции услышал зов о помощи. В комнате на первом этаже находилась пожилая гражданка. Оказалось, что ключ от входной двери есть только у её 50-летней дочери, которая отсутствовала уже несколько дней.

При помощи сотрудников МЧС женщину удалось освободить из заточения. Медики отвезли её в больницу и оказали помощь, а потом гражданку, оказавшуюся инвалидом по зрению, поместили в социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.