Тегеран, , 17:29 — REGNUM 24 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что Тегеран готов расширять экономическое и деловое сотрудничество с Ливаном, включая создание двух электростанций мощностью 1000 мегаватт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Амирабдоллахиан сообщил журналистам по прибытии в Бейрут, что он проведет встречи с высокопоставленными ливанскими официальными лицами по вопросам двустороннего, регионального и международного значения.

Он отметил, что Иран и Ливан должны провести более интенсивные консультации, поскольку со времени его предыдущей поездки в Бейрут произошло много событий как на региональной, так и на международной арене.

Министр иностранных дел также заявил в ходе встречи с ливанским премьер-министром Наджибом Микати, что Иран готов установить две электростанции мощностью 1000 мегаватт в Ливане.