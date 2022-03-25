Тегеран, 25 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. 24 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан покинул столицу Сирии и отправился в Бейрут (Ливан). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел совершил визит в Сирию с целью проведения переговоров с высокопоставленными должностными лицами арабской страны, сообщает корреспондент IRNA

Иранский дипломат, возглавляющий делегацию, прибыл в Дамаск 23 марта. На втором этапе своего регионального турне Амирабдоллахиан планирует обсудить высшим ливанским руководством вопросы, представляющие взаимный и региональный интерес.

Ранее высокопоставленный дипломат Ирана и его сирийский коллега Фейсал Мекдад в ходе переговоров обсудили расширение связей и сотрудничества, а также последние региональные и международные события.

Амирабдоллахиан отметил, что между двумя государствами сложились стратегические отношения.

Мекдад подчеркнул важность торгово-экономического сотрудничества между Дамаском и Тегераном, отметив необходимость дальнейшего взаимодействия для противодействия незаконным санкциям.