Глава МИД Ирана отбыл из сирийской столицы в Бейрут
Тегеран, 25 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. 24 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан покинул столицу Сирии и отправился в Бейрут (Ливан). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Министр иностранных дел совершил визит в Сирию с целью проведения переговоров с высокопоставленными должностными лицами арабской страны, сообщает корреспондент IRNA
Иранский дипломат, возглавляющий делегацию, прибыл в Дамаск 23 марта. На втором этапе своего регионального турне Амирабдоллахиан планирует обсудить высшим ливанским руководством вопросы, представляющие взаимный и региональный интерес.
Ранее высокопоставленный дипломат Ирана и его сирийский коллега Фейсал Мекдад в ходе переговоров обсудили расширение связей и сотрудничества, а также последние региональные и международные события.
Амирабдоллахиан отметил, что между двумя государствами сложились стратегические отношения.
Мекдад подчеркнул важность торгово-экономического сотрудничества между Дамаском и Тегераном, отметив необходимость дальнейшего взаимодействия для противодействия незаконным санкциям.