Тегеран, , 17:30 — REGNUM 24 марта представители Ирана и России встретились в Вене, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), неофициально известного как ядерная сделка. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов заявил в твиттере, что он встретился с заместителем постоянного представителя Ирана Мохаммадом Резой Гаеби. Ульянов отметил, что на встрече стороны обсудили различные вопросы, связанные с СВПД.

Переговоры между Ираном и группой 4+1 в Вене по возобновлению СВПД, которые продолжаются уже почти год, были приостановлены по предложению главы внешнеполитического ведомства ЕС, чтобы переговорные группы вернулись в свои столицы для дальнейших консультаций.

Почти все страны-участницы хотят в кратчайшие сроки завершить переговоры, ожидая от США принятия решения по оставшимся вопросам.