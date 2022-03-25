Скопье, , 07:03 — REGNUM В Северной Македонии 24 марта заявили о том, что в стране получат временное убежище 68 граждан Афганистана, ранее состоявших сотрудниками миссии НАТО.

Кукрыниксы. Плакат «Хорош друг!» . 1953 НАТО

Как сообщает македонское албаноязычное новостное агентство Telegrafi Maqedoni, бывшие сотрудники НАТО были ранее размещены на базе Behtel в Косово. В Северной Македонии назвали обеспечение крова для сотрудников НАТО доказательством своей верности альянсу и солидарности США в защите союзников.

Всего Северная Македония предоставила временное убежище свыше 800 гражданам Афганистана, стремящимся получить гражданство США и других западных стран.

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