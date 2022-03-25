Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Портал GamesRadar провёл трансляцию Future Games Show: Spring Showcase 2022, в рамках которой разработчики видеоигр показали трейлеры около 40 проектов. Стрим прошёл 25 марта на YouTube-канале издания.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

В основном в рамках Future Games Show зрителям продемонстрировали рекламные ролики игр, не отличающихся большим бюджетом, но при этом геймеры могли также видеть и трейлеры таких масштабных проектов, как Death Stranding: Director’s Cut (версия для ПК). Все ролики можно посмотреть на соответствующей странице GamesRadar.

Для справки: портал GamesRadar начал свою работу в 1999 году, на нём публикуются рецензии, новости, обзоры и прохождения игр. Сайт принадлежит компании из США Future US (ранее Imagine Media и The Future Network USA), которая в свою очередь принадлежит британской медиакомпании Future plc.

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