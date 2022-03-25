Скопье, , 06:38 — REGNUM Спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери 24 марта провел встречу с главой МИД Косово Доникой Гервалой-Шварц. Об этом сообщает македонское албаноязычное новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны подтвердили, что двусторонние отношения находятся в блестящем состоянии и характеризуются взаимной поддержкой и уважением, а также «открытым и конструктивным диалогом». Джафери подчеркнул, что стороны преследуют одни и те же стратегические цели во внешней политике, и заявил, что Северная Македония поддерживает евроатлантические устремления Косово, а также готова внести вклад в этом направлении.

Также Джафери указал, что Северная Македония поддерживает вступление Косово во все международные организации и его присоединение к многосторонним и региональным инициативам.

Гервала поблагодарила македонского политика за поддержку и отметила важность либерализации визового режима с Евросоюзом для Косово.

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