Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 25 марта, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Жительница Комсомольска-на-Амуре обвиняется в истязании своей матери и несовершеннолетней дочери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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По версии следствия, обвиняемая 1974 года рождения, ранее неоднократно судимая, несколько лет причиняла физические и нравственные мучения своей престарелой матери и дочери 2008 года рождения.

Вину свою фигурантка не признала. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Казани признана виновной в применении насилия в отношении малолетней дочери. Суд приговорил женщину к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.