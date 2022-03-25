Москва, , 06:20 — REGNUM В пятницу, 25 марта, в Москве ожидается облачность, небольшой дождь, температура воздуха +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 26 марта в Москве облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха +2… +4 °C.

Ветер западный, юго-западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °C днём. Ночью — −1… +4 °C.

В субботу, 26 марта, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +5… +10 °C, облачно, порывистый ветер, снег, мокрый снег, дождь, местами гололедица. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C, облачно, порывистый ветер, снег, местами метель, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Подмосковье полностью очистятся от снега в первой декаде апреля, а в лесах — в середине месяца.

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