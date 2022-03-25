Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 25 марта произошёл пожар в частном доме на улице Пролетарской. После тушения возгорания были обнаружены два трупа, сообщили в мэрии столицы Сахалина.

Пожар Pixabay.com

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Сообщение о возгорании поступило в 09:52 по местному времени. В 10:27 удалось ликвидировать открытое горение. На тушении работали 15 человек и пять единиц техники. Известно, что возгорание началось внутри дома. Причины ещё предстоит установить.

При пожаре погибли 55-летний мужчина и 12-летняя девочка.

Специалисты администрации Южно-Сахалинска оперативно выехали на место происшествия. Пострадавшей семье предложили место временного размещения, но погорельцы отказались. Людям будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 25 марта загорелся вахтовый посёлок на месторождении золота и серебра «Приморское» в Омсукчанском округе. Горные работы временно остановлены.