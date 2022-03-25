Благовещенск, , 06:20 — REGNUM За первые два месяца 2022 года предприятия Приамурья отправили на продажу на 3,7% больше молока, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Молоко Pixabay.com

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В регионе выросли средние надои с одной коровы. На сельхозпредприятиях одно животное даёт 19,9 кг молока, что почти на килограмм больше прошлогодних результатов. Лидер по производству молока в Приамурье — АО «Димское» (Тамбовский район). Также активно обеспечивают амурчан этим продуктом ЗАО «Агрофирма АНК», ООО «Пограничное», ООО «МиС Агро» и АО «Луч».

Всего в регионе работают 11 предприятий по производству молочной продукции и 102 фермы. В сутки в Амурской области сельхозпроизводители передают на продажу 165 тонн молока.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы производства молока также наращивают в Новосибирской области. Там с начала 2022 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах надоено 122 тысячи тонн молока — почти на 7 тысяч тонн больше, чем годом ранее.