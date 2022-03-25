Пекин, , 06:11 — REGNUM Второй бортовой самописец был найден спасателями на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 в Китае. Об этом 25 марта сообщило издание «Чжунго миньханбао».

«Чёрный ящик» самолёта Commons.wikimedia.or

Уточняется, что найденный самописец был предназначен для записи полётных данных. Специалисты надеются, что после расшифровки данных прибора они смогут получить дополнительную информацию и более детально восстановить картину произошедшей катастрофы.

Первый бортовой самописец, который служил для записи переговоров между членами экипажа и наземной диспетчерской службой, был обнаружен накануне. При более детальном изучении прибора выяснилось, что его поверхность сильно повреждена, однако раздел памяти не пострадал. Самописец был доставлен в Пекин для расшифровки данных.

Напомним, пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, потерпел крушение, совершая перелёт из города Куньмин в Гуанчжоу. Самолёт упал в горной труднодоступной местности, на территории городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Отмечается, что экипаж самолёта не успел даже подать сигнал бедствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель китайской государственной комиссии по расследованию авиакатастрофы разбившегося в Китае самолета Boeing 737, не исключил вероятность того, что блок памяти обнаруженного на месте самописца может быть поврежден.

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