Новосибирск, , 06:11 — REGNUM В Новосибирске до 31 декабря 2022 года введён мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в мэрии города.

Торговый павильон Дмитрий Cкляренко

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По словам главы муниципалитета Анатолия Локтя, в условиях антироссийских санкций важнее стимулировать экономику, а вопросы внешнего вида и размещения киосков временно уходят на второй план.

«Прежде всего мы обращаем внимание на малый и средний бизнес. Экономика Новосибирска в значительной степени зависит именно от предпринимательской деятельности. Поэтому мы приступили к реализации пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса, — уточнил мэр. — Я понимаю, что у новосибирцев есть большой запрос на наведение порядка на улицах города, много справедливых замечаний в отношении уличной торговли. Однако в условиях особой экономической ситуации на первый план выходят вопросы не эстетического восприятия, а экономические проблемы».

По данным департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска, с 2018 года вынесено 2101 решение по демонтажу самовольных нестационарных объектов коммерческого использования, демонтированы 1874 объекта.

При этом в отношении нарушителей мораторий не действует.