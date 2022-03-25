Благовещенск, 25 марта, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Судебные приставы за долги арестовали воздушное судно, принадлежащее компании, занимающейся добычей руды и драгоценных металлов. Золотодобытчик задолжал организации из Приморья 24 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФССП России по Амурской области.

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«В ходе проверки имущественного положения должника установлено, что организация имеет в собственности движимое и недвижимое имущество, на которые сотрудником службы приставов были наложены аресты и запреты. Кроме того, у организации установлено наличие в собственности летательного аппарата», — отметили приставы.

Арест совершили сотрудники специализированного отделения по исполнению особо важных исполнительных документов. Помимо долга, с компании намерены также взыскать исполнительный сбор в 1,6 млн рублей. Через десять дней вертолёт будет продан, если амурская компания не начнёт рассчитываться с приморской.

Как сообщало ИА REGNUM, судебные приставы Амурской области добились того, чтобы жительница Благовещенска демонтировала незаконно построенный гараж. Женщина исполниела требование после 13 штрафов.