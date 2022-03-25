Будапешт, , 06:02 — REGNUM Формирующаяся в Венгрии многонациональная боевая группа НАТО (три других создаются в Болгарии, Румынии и Словакии), будет проводить учения на полигоне Баконь, который расположен в западной части страны, в Центрально-Задунайском крае. Об этом со ссылкой на министра обороны Венгрии Тибора Бенко вечером 24 марта сообщает информационное агентство MTI.

Солдаты НАТО Michał Zieliński

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Комментируя журналистам решение альянса отреагировать на проведение Россией специальной военной операции на Украине созданием на восточном фланге НАТО четырёх новых боевых групп, Бенко отметил, что иностранные военнослужащие «прибудут в Венгрию со своим снаряжением и приступят к совместной подготовке с венгерскими солдатами на полигоне Баконь» в те сроки, которые самостоятельно определит государство-участник.

Тибор Бенко «В сложившейся ситуации пребывание солдат из других стран в восточной части страны не представляется целесообразным».

По словам министра, Венгрия за последние два месяца уже фактически сформировала и довела до уровня боевой готовности передовую батальонную группу, которая вскоре будет усилена подразделениями из других стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО заявило, что разместит новый контингент в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

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