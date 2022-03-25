Магадан, , 06:05 — REGNUM О готовности федеральной автомобильной дороги «Колыма» стать опорной в доставке грузов в Магаданскую область и за её пределы доложили губернатору Сергею Носову, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

На федеральной автодороге «Колыма» Пресс-служба правительства Магаданской области

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В этом году на магаданском участке идут работы на 130 км автодороги, реконструкция затрагивает шесть мостов.

Автомобильная дорога обеспечивает сообщение между посёлком Нижний Бестях, где располагается железнодорожная станция, и Магаданской областью. Сообщение не круглогодичное, отсутствие моста через реку Алдан в районе посёлка Хандыга фактически останавливает движение с октября по декабрь и с апреля по май.

Носов отметил, что стоит задача отремонтировать дорогу так, чтобы по ней можно было организовать стабильный мощный грузопоток в обоих направлениях. Для достижения этой цели регион получит поддержку со стороны правительства РФ.

«Очевидно, чтобы обеспечить через Магадан связь с центральной Россией необходимо нормативное состояние всей трассы «Колыма». При надлежащем содержании это будет вполне практичная и комфортная дорога, действительно, федеральная трасса», — сказал губернатор.

По оценке Росавтодора наиболее проблемными остаются участки общей протяженностью около 140 км, которые требуют ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» запланированы работы по ремонту дорожного покрытия улицы, по которой горожане ездят в областную стоматологическую клинику. Это приоритетный участок.