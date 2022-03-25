Благовещенск, 25 марта, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Гараж жительницы столицы Амурской области получилось демонтировать только после тринадцати решений по административным делам. Штрафы за неисполнение закона женщина не оплачивала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе УФССП России по региону.

Pixabay.com Гараж

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Гараж женщина возвела самовольно. Администрация Благовещенска через суд обязала её снести строение и освободить земельный участок, но это требование было проигнорировано.

Горожанку 13 раз привлекли к административной ответственности по статье 7.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Женщина не оплачивала штрафы, но приняла решение снести гараж, чтобы не нести финансовые потери.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске осенью 2021 года снесли магазин «Флагман», который торговал алкогольной продукцией, не имея разрешения на этот вид деятельности.