Благовещенск, , 05:56 — REGNUM В органы власти Амурской области поступает информация о росте цен на стройматериалы. Жалобы передают в министерство промышленности и торговли, а также в ведомство, курирующее строительную отрасль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Строительство Cheboksary.ru

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«Кроме того, мы получили ряд проблемных вопросов, которые также были направлены в Минстрой России. Часть из них мы уже начали решать на местном уровне. Все вы были проинформированы о мерах поддержки, которые разрабатываются сейчас на федеральном уровне. В ближайшее время будет принят достаточно большой пакет поправок в федеральное законодательство, что способствует поддержанию стабильной ситуации в отраслях и сдаче всех объектов в установленные сроки», — отметил министр строительства и архитектура Амурской области Николай Сибиряков.

Эту тему обсуждали на заседании оперативного штаба региона. Там также поднимался вопрос о дальнейшем росте стоимости строительных материалов. Пока ситуация такова, что дорожает привозная продукция. Цены на местные товары остаются на прежнем уровне, констатировал глава минстроя Приамурья. Он заявил о необходимости оперативно решать проблемы с удорожанием стройматериалов.

«Меры поддержки строительной отрасли необходимо разрабатывать с учетом актуальных потребностей застройщиков и производителей. Стабильность этой сферы — гарантия того, что люди вовремя заедут в свои квартиры, дети пойдут в новые детские сады и школы. Решения регионального правительства должны быть оперативными и своевременными», —отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Приамурье зафиксировали рост цен на ряд строительных материалов, которые поставлялись из-за границы. Больше платить приходится за рубероид, напольные покрытия, плитку, штукатурку и песок.