Благовещенск, 25 марта 2022, 05:56 — REGNUM В органы власти Амурской области поступает информация о росте цен на стройматериалы. Жалобы передают в министерство промышленности и торговли, а также в ведомство, курирующее строительную отрасль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Эту тему обсуждали на заседании оперативного штаба региона. Там также поднимался вопрос о дальнейшем росте стоимости строительных материалов. Пока ситуация такова, что дорожает привозная продукция. Цены на местные товары остаются на прежнем уровне, констатировал глава минстроя Приамурья. Он заявил о необходимости оперативно решать проблемы с удорожанием стройматериалов.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Приамурье зафиксировали рост цен на ряд строительных материалов, которые поставлялись из-за границы. Больше платить приходится за рубероид, напольные покрытия, плитку, штукатурку и песок.