Владивосток, , 05:51 — REGNUM Новая жизнь отечественной экономики начнётся на Востоке России, в частности, в Приморье, заявил политолог Вячеслав Беляков. По мнению эксперта, регион может стать флагманом в развитии новой современной экономики России.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Приморье может стать одним из главных бенефициаров «восточного разворота» российской экономики», — сказал Беляков.

При этом, чтобы все радужные планы по привлечению инвесторов и инвестиций в Приморье воплотились в жизнь, необходимо соблюдать все требования, которые перечислил в ходе рабочей поездки во Владивосток с 21 по 24 марта полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Предлагается убрать административные барьеры, проекты, стоимостью 10 млрд рублей, сделать системообразующими, ускорить процессы в работе ведомств, завязанных на принятии решений, касающихся крупных инвесторов, оказывать возможную помощь для реализации проектов со стороны властей.

Политолог акцентировал, что для старта создания новой восточной экономики необходимо экстренно разработать и внести изменения в действующее законодательство.

Вячеслав Беляков считает, что для подобных «тепличных» условий, полпреду и всему его аппарату нужно в ручном режиме менять экономические процессы и управлять ими.

«Вопрос в том, смогут ли специалисты полпредства и Минвостокразвития совместно с региональными властями оптимизировать процедуры привлечения инвесторов, в кратчайшие сроки разработать и внедрить изменения в законодательство, снимающие административные барьеры и дающие преференции и так далее. Это фактически ручное управление экономическими процессами, альтернативы которому сейчас нет. Думаю, именно этим сейчас занимается команда Юрия Трутнева, а результаты этой работы мы увидим в ближайшей перспективе», — цитирует эксперта «Восток-Медиа».

Читайте также: Полпред Трутнев пообещал, что проблем с гречкой и сахаром не будет

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Якутии, пообещал, что проблем с поставками гречки и сахара не будет.