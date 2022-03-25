Кингстон, , 05:34 — REGNUM Изменить законодательство с целью лишить королеву Великобритании Елизавету II статуса главы Ямайки намерено руководство карибского государства. Об этом 24 марта сообщила газета The Gleaner.

Пляж. Ямайка

Премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс объявил о намерении руководства страны на встрече с внуком Елизаветы II герцогом Кембриджским принцем Уильямом, который посетил островное государство с официальным визитом. Как пояснил Хоулнесс, страна движется вперёд и намерена реализовать свои амбиции в новом качестве: независимой, развитой и процветающей страны.

Визит принца Уильяма с супругой, герцогиней Кембриджской, на Ямайку был приурочен к 60-летию независимости страны от британской короны. Визит членов королевской семьи спровоцировал в стране акции протеста и недовольство местных жителей, которые стали требовать от Великобритании компенсации за «годы рабства» и ускорения процесса превращения страны в республику.

В настоящее время, несмотря на приобретённую Ямайкой независимость, официально главой государства является королева Великобритании Елизавета II, которую представляет генерал-губернатор, его назначают по рекомендации премьер-министра страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Ямайки оказались недовольны визитом членов королевской семьи, внука Королевы Елизаветы II принца Уильяма и его супруги, герцогини Кембриджской Кэтрин.

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