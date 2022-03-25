Мотыгинский район, Красноярский край, , 05:29 — REGNUM Житель Мотыгинского района Красноярского края, подозреваемый в покушении на убийство сына-младенца, заключён под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Младенец Pixabay.com

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против 41-летнего жителя Мотыгинского района (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Вечером 19 марта пьяный мужчина находился в квартире в посёлке Мотыгино со своим двухмесячным сыном. По данным следствия, злоумышленник нанёс ребёнку «несколько воздействий в область жизненно-важных органов». Что конкретно он сделал, следствие выясняет.

Вернувшаяся из магазина мать мальчика застала мужчину в агрессивном состоянии. Тут же он попытался свести счёты с жизнью. При допросе мужчина отказался от дачи показаний.

В связи с тем, что подозреваемый находится в больнице, ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрели на выездном судебном заседании. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Состояние ребёнка остаётся стабильно тяжёлым, врачу борются за его жизнь.

Расследование продолжается.

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