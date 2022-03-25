Биробиджан, , 05:36 — REGNUM Две жительницы Биробиджана получили условные сроки за то, что оформляли иностранцам подложные приглашения на въезд в Россию. Женщины организовали незаконную миграцию, работая в турфирме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе УФСБ России по ЕАО.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Выдаваемые сотрудницам туркомпании приглашения использовались для оформления разрешений на въезд в страну. На основании них мигранты получали многократные деловые визы на год.

В отношении женщин возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Помимо условного срока жительницы Биробиджана также оштрафованы на 100 тыс. рублей каждая.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта за организацию незаконной миграции были осуждены жители Свердловской области. Благодаря им, на территории России оказались 147 человек.