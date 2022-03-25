Москва, , 05:16 — REGNUM Хозяева киевского режима хотят от его президента Владимира Зеленского полного уничтожения украинской нации во имя начала милитаризации Европы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Единственным, кто профессионально занимался формированием фашистской идентичности на Украине был Степан Бандера, который сам по себе не меньший подонок, чем Адольф Гитлер, но иной идентичности у Украины, которая вне советской идентичности не существовала никогда, нет.

«Этот процесс превращения Украины в фашистское государство был уже задан [по факту распада СССР] всей этой динамикой. Далее вопрос самый главный, который возникает, нужно ли это Европе, готовы ли это терпеть Израиль, еврейскими мир, по-настоящему, этого Бандеру, который кожу с детей еврейских живьем сдирал. Оказалось, что готовы, ради чего?», — продолжил политолог.

Он также отметил, что ключевой процесс милитаризации Украины начался при клоуне-президенте Владимире Зеленском, а не при его предшественнике Петре Порошенко. Поэтому, Россия могла либо вмешаться сейчас, либо получить гораздо больше проблем в будущем, поскольку пришлось бы иметь дело с фашистским государством, насыщенным оружием.

Поэтому единственной возможностью для России было сделать то, что она и сделала — начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

«Теперь он [Зеленский] просит помощи у них: мы же ваша шестерка, помогите нам. А ему говорят: «Милый, у нас на тебя другие планы. Ты должен уничтожить украинскую нацию в укрепрайонах или где-нибудь еще, а потом, когда ты ее уничтожишь, мы начнем действовать во втором этапе». Германия 100 млрд евро получит на развитие Бундесвера… Франция сейчас будет укреплять свои вооруженные силы… Значит он обречен», — заявил Кургинян.

По его словам, Зеленский либо полный идиот, и не понимает того, что его используют, либо он надеется, что в последний момент его вытащат и спасут американцы.