Москва, 25 марта 2022, 05:16 — REGNUM Хозяева киевского режима хотят от его президента Владимира Зеленского полного уничтожения украинской нации во имя начала милитаризации Европы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Единственным, кто профессионально занимался формированием фашистской идентичности на Украине был Степан Бандера, который сам по себе не меньший подонок, чем Адольф Гитлер, но иной идентичности у Украины, которая вне советской идентичности не существовала никогда, нет.
Он также отметил, что ключевой процесс милитаризации Украины начался при клоуне-президенте Владимире Зеленском, а не при его предшественнике Петре Порошенко. Поэтому, Россия могла либо вмешаться сейчас, либо получить гораздо больше проблем в будущем, поскольку пришлось бы иметь дело с фашистским государством, насыщенным оружием.
Поэтому единственной возможностью для России было сделать то, что она и сделала — начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
По его словам, Зеленский либо полный идиот, и не понимает того, что его используют, либо он надеется, что в последний момент его вытащат и спасут американцы.